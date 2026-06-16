Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de junio, la temperatura rondará entre 5 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 17 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:17.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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