Argentina vs Argelia: así estará el pronóstico del tiempo en Kansas City para el debut de la selección en el Mundial 2026

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia tendrá como escenario una de las ciudades donde el clima suele jugar un papel importante durante el verano boreal. Sin embargo, las previsiones indican que las condiciones serán favorables para el encuentro que se disputará este martes en Kansas City, con temperaturas cálidas pero lejos de los registros extremos y sin pronóstico de tormentas durante el desarrollo del partido.

La previa estuvo marcada por jornadas de inestabilidad en la región. En los últimos días, la delegación argentina ya convivió con algunas de las características más habituales del clima del centro de Estados Unidos, una zona reconocida por la frecuencia de tormentas severas durante esta época del año.

Fanáticos de la selección ya se encuentran en las inmediaciones del estadio FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una mañana con posibilidad de lluvias y una tarde mucho más estable

Según un análisis publicado por Meteored, los principales modelos meteorológicos coinciden en que la jornada comenzará con cierta inestabilidad, aunque existen diferencias respecto de la intensidad de las precipitaciones previstas para las primeras horas del día.

Los especialistas coinciden en que las condiciones mejorarán de manera sostenida hacia el mediodía. Para las primeras horas de la tarde se espera un ambiente más estable, con temperaturas cercanas a los 27°C y vientos moderados del sector noroeste.

La situación representa una noticia alentadora para los miles de hinchas que acompañarán a la selección y también para los futbolistas, que afrontarán el encuentro sin las exigencias que suelen imponer las jornadas de calor extremo.

Banderazo de hinchas de la selección argentina en Kansas City Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Cómo estará el tiempo durante Argentina vs. Argelia

El partido comenzará a las 20 (hora local), cuando el termómetro marque entre 26°C y 27°C y el cielo se presente parcialmente nublado.

A medida que avance el encuentro y se acerque la puesta del sol, prevista para las 20.47, la temperatura comenzará a descender gradualmente.

Para el inicio del segundo tiempo se esperan valores cercanos a los 24°C o 25°C, con niveles moderados de humedad y alternancia entre claros y nubes. Las previsiones indican que el encuentro finalizará con temperaturas en torno a los 23°C o 24°C, vientos débiles y una tendencia a la disminución de la nubosidad, generando un ambiente confortable tanto para los jugadores como para los espectadores.

Argentinos en Kansas MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo está el clima en Argentina

El avance de un frente frío sobre la región central de la Argentina provocará un marcado descenso de las temperaturas durante este lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo también emitió alertas de nivel amarillo por frío extremo para distintas provincias y advirtió sobre la persistencia de condiciones invernales en gran parte del territorio.

Pronostico del tiempo

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ingreso de aire frío generará mínimas muy bajas, con registros que en algunos sectores caerán por debajo de los 0°C. Además, amplias zonas del país tendrán temperaturas mínimas que no superarán los 10 °C durante el comienzo de la semana.

🧣 En tonos grises podemos observar los sectores donde se prevén valores por debajo de los 0 °C. Mientras que, en tonos celestes, las mínimas no superarán los 10 °C ➡️ pic.twitter.com/i8n69Vgnq3 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 13, 2026

El mapa difundido por el SMN muestra alertas amarillas por temperaturas extremas para sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y parte del norte argentino.

Según explicó el organismo, una alerta amarilla implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.