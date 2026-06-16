Texas en alerta por tormenta tropical que avanza en las próximas horas

Una combinación de humedad tropical, un frente frío prácticamente estacionario y un sistema de baja presión mantendrá en alerta a gran parte del sur de Estados Unidos durante los próximos días. Texas será el principal foco de preocupación debido a la persistencia de lluvias intensas, la amenaza de inundaciones repentinas y la posibilidad de que se desarrolle una tormenta tropical en el Golfo. Los especialistas anticipan un escenario complejo que también alcanzará a Louisiana, Mississippi y otros estados vecinos.

Texas: una tormenta tropical podría formarse en las próximas horas

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), una amplia zona de baja presión ubicada sobre el sur de Texas genera extensas áreas de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Satélite De La NOAA Hoy

El sistema avanzará hacia el noreste en línea con la costa texana y podría emerger sobre el noroeste del Golfo durante este martes. El NHC considera que las condiciones ambientales serán marginalmente favorables para que se convierta en una tormenta tropical de corta duración entre este martes y el miércoles, especialmente si logra desplazarse lo suficiente mar adentro.

Más allá de que finalmente alcance la categoría de tormenta tropical, el NHC advirtió que las consecuencias más importantes estarán asociadas a las precipitaciones extremas. Las autoridades recomendaron que las comunidades del sur y del este de Texas, así como sectores de Louisiana y Mississippi, se preparen para varios días de lluvias intensas capaces de provocar inundaciones generalizadas y potencialmente mortales.

Lluvias e inundaciones en Texas: el evento más peligroso se extenderá hasta el jueves

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un período prolongado de precipitaciones intensas se extenderá desde el sur de Texas hasta el valle inferior del río Mississippi.

La Tormenta En Formación Al Sur De Texas

Los meteorólogos pronosticaron acumulados totales de entre cinco y siete pulgadas (12,7 y 17,8 centímetros) a lo largo de la costa de Texas y en sectores de Louisiana, aunque algunas zonas podrían registrar cifras aún mayores.

El organismo federal también anticipó numerosos episodios de inundaciones repentinas hasta la mañana del jueves, algunos de ellos de magnitud considerable.

Tormenta severa y lluvias: otro sistema afectará al Medio Oeste

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una masa de aire más fría y seca proveniente de Canadá avanzará sobre gran parte de los dos tercios orientales de Estados Unidos. Dos sistemas de baja presión atravesarán la región norte del país norteamericano durante los próximos días. El segundo será el más intenso y se fortalecerá rápidamente sobre las Grandes Llanuras del Norte durante la mañana del miércoles.

Un sistema de baja presión proveniente de Canadá se fortalecerá este miércoles sobre las Grandes Llanuras NWS

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó un brote de tiempo severo que afectará desde Iowa hasta Illinois y posteriormente se extenderá hacia el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio. Las amenazas asociadas a estas tormentas incluirán:

Granizo de gran tamaño.

Vientos destructivos.

Posibles tornados.

Riesgo adicional de inundaciones repentinas.

Para la mañana del jueves, el potente sistema también generará fuertes vientos en la zona de los Grandes Lagos mientras el peligro de tormentas severas avanzará hacia el estado de Nueva York y sectores cercanos al río Ohio.

El SPC alerta que el evento en el Medio Oeste incluirá amenazas de granizo de gran tamaño, vientos destructivos y la posibilidad de tornados aislados SPC

Temperaturas más moderadas en el oeste de Estados Unidos

El NWS también informó que el calor comenzará a disminuir sobre la costa oeste. No obstante, las regiones desérticas del suroeste y el valle central de California aún registrarán temperaturas elevadas.

Las máximas permanecerán por encima de los 110°F (43,3°C) en algunos sectores desérticos, mientras que en el centro de California oscilarán entre los 90°F y 100°F (32,2°C y 37,8°C). Por otra parte, el norte de Florida registrará una mayor frecuencia de lluvias y tormentas eléctricas durante los próximos dos días.