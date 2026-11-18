Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará con nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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