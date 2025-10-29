LA NACION

Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 21;

El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 30 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

