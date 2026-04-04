Tormentas destructivas en EE.UU.: cómo son los radares móviles del NOAA que recorren el país para optimizar las alertas
Las nuevas unidades están montadas sobre camiones de gran tamaño que incluyen estaciones de operación interna
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La temporada de tormentas severas ya golpea con fuerza a Estados Unidos y deja a su paso tornados, granizo de gran tamaño, lluvias intensas y vientos que afectan a millones de personas. En este contexto, una nueva herramienta tecnológica promete cambiar la forma en que se anticipan estos fenómenos: los radares móviles.
La temporada de tormentas comenzó con violencia en Estados Unidos
Según informó Fox Weather, el inicio de la temporada de clima severo en Estados Unidos ya dejó un saldo alarmante. Al menos dos de estos sistemas alcanzaron categoría EF3, lo que implica vientos cercanos a 150 millas por hora (241 km/h), capaces de arrasar comunidades enteras.
El impacto se sintió especialmente en la región del Heartland, donde múltiples tormentas provocaron víctimas fatales, destruyeron viviendas y alteraron la vida cotidiana de miles de personas.
Además, expertos advierten que tormentas de granizo pueden alcanzar niveles de destrucción comparables a huracanes de categoría 4.
El desarrollo de radares móviles: una respuesta clave
Frente a este escenario, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) presentó el desarrollo de una nueva generación de radares móviles diseñados para transformar la manera en que se estudian y anticipan las tormentas.
De acuerdo con el comunicado oficial de la NOAA, se trata de tres unidades montadas sobre camiones de gran tamaño, equipadas con tecnología avanzada capaz de recolectar datos en tiempo real directamente en las zonas afectadas por fenómenos extremos.
A diferencia de los radares tradicionales, que permanecen fijos, estos dispositivos pueden desplazarse hacia el lugar donde ocurre el evento meteorológico.
La directora del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, Dana Carlis, calificó esta innovación como un “cambio de paradigma para la seguridad pública”, al destacar que no solo aumenta la cantidad de radares disponibles, sino también la calidad de la información que reciben los pronosticadores.
Cómo funcionan los nuevos radares de la NOAA
Los radares móviles están diseñados para operar en condiciones extremas y acercarse lo máximo posible a tormentas, incendios forestales o inundaciones repentinas. Esta cercanía permite captar detalles que antes resultaban imposibles de observar con la red fija.
Según el comunicado de la NOAA, las principales características de estos sistemas incluyen:
- Montaje en camiones de alta resistencia, con espacio para que los investigadores operen los equipos
- Uso de radares de banda X, más sensibles a partículas pequeñas como gotas de lluvia o granizo
- Incorporación de un radar de banda C, más eficiente para medir precipitaciones intensas y partículas grandes
- Capacidad de despliegue rápido en zonas de riesgo
Aplicaciones de los radares de la NOAA: más allá de los tornados
Aunque el foco principal está puesto en las tormentas severas, estos radares también tienen aplicaciones clave en otros escenarios de riesgo. De acuerdo con la NOAA, pueden utilizarse para:
- Incendios forestales: seguimiento de columnas de humo, vientos generados por el fuego y condiciones meteorológicas cambiantes
- Inundaciones repentinas: identificación en tiempo real de las zonas con mayor intensidad de lluvias
- Tormentas de granizo: análisis del tamaño y distribución de las partículas
- Eventos de viento extremo: monitoreo de ráfagas peligrosas
Impacto de los nuevos radares de la NOAA en las alertas y la seguridad
El objetivo final de esta innovación es mejorar la calidad de los pronósticos y emitir alertas más tempranas y precisas. Según explicó Carlis en el comunicado de la NOAA, los datos recolectados no quedarán solo en el ámbito científico, sino que se integrarán directamente en los sistemas de predicción.
Esto permitirá:
- Anticipar con mayor tiempo la llegada de tormentas severas
- Emitir advertencias más específicas para cada comunidad
- Reducir el margen de error en los pronósticos
- Proteger vidas y propiedades
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