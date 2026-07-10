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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 11 de julio
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 11 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 11 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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