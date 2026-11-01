Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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