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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 24 de abril
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 24 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 24 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:44 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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