El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 20:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día