Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 25; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 20:02.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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