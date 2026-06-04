Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 5 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:11 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..