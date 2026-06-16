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Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 17 de junio
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 17 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 17 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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