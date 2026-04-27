LA NACION

Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 9 y 16; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 28 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Qué carrera eligió estudiar la princesa Leonor, heredera al trono de España
    1

    La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid

  2. Cómo River consiguió un préstamo gigante y es la envidia de los grandes clubes del mundo
    2

    River consiguió US$100 millones para cambiar el Monumental

  3. La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires el titular de la ARCA
    3

    La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires Andrés Vázquez, el titular de la ARCA

  4. Para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router
    4

    Wi-Fi: para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router