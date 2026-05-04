Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..