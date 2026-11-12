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Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 24 y 36; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Maria del Rio Seco para el 13 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Villa Maria del Rio Seco para el 13 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:45.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
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