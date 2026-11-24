El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día