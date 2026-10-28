Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.