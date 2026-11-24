Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:53 y se pone a las 19:31.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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