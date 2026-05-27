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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 28 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:10.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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