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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 17 de mayo
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 17 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:04.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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