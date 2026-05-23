Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 24 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:00.
Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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