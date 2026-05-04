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Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 5 de mayo
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:12.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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