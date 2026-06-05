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Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de junio, la temperatura rondará entre 14 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 6 de junio
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 6 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 6 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 17:54.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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