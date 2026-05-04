LA NACION

Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 17 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 5 de mayo
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La quiebra de una low cost complica a algunos argentinos que van al mundial
    1

    La quiebra de una low cost complica a algunos argentinos que van al mundial

  2. Un misterioso cráter en llamas que fascina al mundo se apaga e inquieta a los científicos
    2

    La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia

  3. Una industria prometedora alcanza su mejor momento histórico en el país
    3

    La minería en su mejor momento histórico: récord de exportaciones, consenso político y una apuesta grande si la Corte falla a favor

  4. La increíble reacción de la novia de Franco Colapinto al cruzarse con Lionel Messi en el Gran Premio de Miami
    4

    La increíble reacción de la novia de Franco Colapinto, Maia Reficco, al cruzarse con Lionel Messi en el Gran Premio de Miami