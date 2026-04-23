LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre 20 y 24; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 24 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 24 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 24 de abril el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder
    1

    Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

  2. Trungelliti se enojó con el público que le faltó el respeto durante su partido con un rival español
    2

    Masters 1000 de Madrid: Marco Trungelliti perdió un partido caliente y en duelo con el público

  3. El empresario Roberto Urquía y una organización de campesinos firmaron un histórico acuerdo
    3

    Disputa por 1500 hectáreas: el empresario Roberto Urquía y una organización de campesinos firmaron un histórico acuerdo

  4. Se desplomó la cantidad de nuevos jubilados este año
    4

    En el primer trimestre del año cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados de la Anses, respecto de 2025