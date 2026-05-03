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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 4 de mayo, la temperatura rondará entre 16 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 4 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 4 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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