LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 8 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Después de 60 años, el negocio de las figuritas del Mundial cambia de manos
    1

    FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos

  2. Golpe comando en un country de Santa Fe: en minutos ataron, desvalijaron a dos familias y huyeron
    2

    Golpe comando en un country de Santa Fe: en minutos desvalijaron a dos familias y huyeron

  3. Una nueva profanación de un soldado israelí a una imagen cristiana desata una ola de indignación
    3

    Nuevo acto de profanación de un soldado israelí a una imagen cristiana en el Líbano

  4. La Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de los taxis
    4

    Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises