Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 28; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 31 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:58 y se pone a las 18:58.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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