Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
- 2
Mientras Lali se casaba en San Telmo, la China Suárez organizó una fiesta de Halloween en Nordelta: las fotos del festejo
- 3
Radares para Malvinas y la IA soberana: los nuevos desafíos del Invap, el perro verde de las empresas públicas
- 4
La muerte de Marcela Giorgi: Bonelli, Cormillot, Tarico, Feinmann y otras figuras despidieron a la locutora