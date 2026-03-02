Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de marzo, la temperatura rondará entre 23 y 39;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 3 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 32 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:38.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 39 grados.
A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis
- 2
“Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas
- 3
Los clubes de la AFA analizan levantar el paro: las dos razones para evitar la medida de fuerza
- 4
Una figura del fútbol, envuelta en la polémica: sale con una modelo de OnlyFans 14 años menor que él