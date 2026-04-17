Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este viernes 17 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas y vientos que afectará principalmente a la región Cuyo este viernes 17 de abril. Tanto en San Luis como en Mendoza se espera una jornada con intensas ráfagas de viento y precipitaciones de variada intensidad. Además, no se descarta la caída de granizo y actividad eléctrica.

La alerta amarilla por tormentas rige en la zona este de la provincia de Mendoza e implica que el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.

En el caso de San Juan, puntualmente en el área central de la provincia, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 17 de abril

Por otra parte, las ráfagas de vientos podrían superar los 60 kilómetros por hora. Ante este escenario, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Tanto en Mendoza como en San Juan, la franja más intensa de las tormentas se extenderá desde el mediodía hasta las tres de la tarde inclusive. En ambos distritos, la temperatura mínima será de 16° C y la máxima podría alcanzar los 23 grados.

El tiempo en el AMBA

Este viernes, en la Ciudad, la jornada será agradable, con una temperatura que oscilará entre los 17° y los 20° C. El pico térmico se registrará durante la tarde, cuando llegue a los 25° C. Según el SMN, está descartada la caída de lluvias.

Este panorama agradable persistirá durante el sábado. Para la primera jornada del fin de semana se espera un amanecer cálido y una tarde calurosa, con registros similares al del viernes. Los chaparrones regresarían al territorio porteño recién el domingo por la tarde.

Así estará el clima en la Ciudad

Para la provincia de Buenos Aires el ente meteorológico avizora un viernes agradable. Si bien en casi toda la extensión bonaerense el cielo se mantendrá nublado, no hay pronóstico de lluvias ni de ráfagas de vientos considerables. La mínima será de 16° C y la máxima, 22 grados. Al igual que en la Ciudad, las tormentas volverán a aparecer el domingo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 13°C en Catamarca; 25°C y 19°C en Chaco; 25°C y 13°C en Chubut; 25°C y 16°C en Córdoba; 25°C y 19°C en Corrientes; 25°C y 18°C en Entre Ríos; 25°C y 20°C en Formosa; 21°C y 14°C en Jujuy; 25°C y 11°C en La Pampa; 24°C y 15°C en La Rioja; y 23°C y 12°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 19°C en Misiones; 25°C y 10°C en Neuquén; 26°C y 12°C en Río Negro; 22°C y 15°C en Salta; 25°C y 13°C en San Juan; 26°C y 13°C en San Luis; 16°C y 8°C en Santa Cruz; 25°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 17°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 13°C en Tucumán.