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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 30 de abril
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 30 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 30 de abril el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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