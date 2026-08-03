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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 4 de agosto, la temperatura rondará entre 20 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 4 de agosto
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 4 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 4 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:45.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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