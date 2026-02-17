Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 24 y 35;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 20:12.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
