Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este lunes 20 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 20 de abril hay alertas amarillas y naranjas por tormentas en diferentes zonas del país. No obstante, advirtió que se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias alcanzadas por la alerta naranja por tormentas son: Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.

Sin embargo, precisó que las provincias donde la alerta es de color amarillo, también por importantes precipitaciones, son: el sur, centro y oeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, el norte de La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y el este de Jujuy.

Las provincias bajo alertas este lunes 20 de abril

Para el primer grupo de distritos provinciales, el SMN pronosticó que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada, por lo que definió el pronóstico del tiempo como: “Fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Para las provincias bajo alerta amarilla, en cambio, informó que serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad que estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

El pronóstico del tiempo en CABA

Por otro lado compartió una serie de alertas por nevadas en la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén. Allí se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En las regiones más altas e prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.

El tiempo en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el SMN adelantó que este lunes será un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvias a partir de la mañana. Las precipitaciones se sucederán a lo largo de todo el día, lo que implicará un descenso en la temperatura con respecto al fin de semana. La máxima se ubicará en torno a los 23°C y la mínima en 18°C.