Llegan las lluvias y refresca: así estará el pronóstico del clima en el AMBA durante esta semana

Lunes y martes se presentarán inestables, con probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas por encima de los 20°C; hacia la noche, un frente frío provocará un marcado descenso de la temperatura. A partir del miércoles, el sol regresa y se empieza a experimentar amaneceres más frescos.

Clima del lunes: probabilidad de lluvias aisladas

Para hoy se espera una jornada inestable que podría depararnos precipitaciones aisladas en cualquier momento del día, aunque la tarde y la noche serán las dos franjas horarias más expuestas a lluvias. Se espera por una mañana con cielo mayormente cubierto, viento moderado desde el sudeste y mínima de 19ºC. Si bien el amanecer no propondrá baja temperatura, la incidencia de las rachas frías podría dejar una percepción más fresca de la temperatura. La tarde conservará el manto de nubes y la posibilidad de algunas precipitaciones dispersas, aunque no tendrá una máxima baja a pesar de la frondosa nubosidad y del chiflete desde el río, por lo que llegará a marcar 23ºC promediando el día. La noche será el momento de máxima inestabilidad. Atención los que vuelvan tarde porque un chaparrón los podría empapar en un cierre ventoso, aunque térmicamente muy agradable con 20ºC.

Se esperan lluvias aisladas en el AMBA durante el lunes y martes Ricardo Pristupluk

Clima del martes: mañana inestable

Mañana rotará la veleta para anunciar descenso de aire templado desde temprano. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve del noreste y el mercurio iniciará la cuenta en 19ºC. Persistirá la probabilidad de precipitaciones durante toda la mañana, por lo que no es seguro que lleguen secos al trabajo y a las aulas. La tarde se mostrará menos inestable, con posibilidad de lluvias aisladas y el viento que se irá intensificando desde el norte para apuntalar al termómetro hasta los 22ºC. Hacia la noche entrará un frente frío para llevarse toda la nubosidad y producir un brutal desplome de la temperatura durante la madrugada, así que atento el que vuelva tarde porque ahora deberá lidiar contra el viento helado.

Clima del miércoles: vuelve el sol

El miércoles volverá a sincronizar el termómetro con el calendario para volver a mínimas más acordes a esta época del año. Se espera un amanecer con 13ºC, por suerte con viento leve desde el sur y cielo ligeramente nublado. Se aguarda por una jornada a pleno sol que mantendrá el firmamento limpio todo el día para ayudar a que el termómetro se recupere y revertir rápidamente el frío matinal. La tarde mostrará cielo despejado, viento frío y seco del sudoeste para llevarse la humedad y una máxima de 21ºC. La noche cerrará con 17ºc y conservará la circulación de aire frío.

Clima del jueves: sigue el cielo limpio

El jueves colocará otro amanecer fresco con el mercurio que largará desde 13ºC, viento leve desde el sudoeste y cielo ligeramente nublado. Seguirá el cielo limpio para garantizar nuevamente un día a pleno sol, por lo que la temperatura rebotará rápidamente para que el mediodía ya muestre valores más templados. Se estima una tarde soleada en la que la máxima se recuperará hasta 21ºC con el viento soplando levemente desde el este. La noche no presentará sobresaltos atmosféricos y mostrará un cierre estable con 18ºC y poco viento.

Clima del viernes: a pleno sol

Continuará la buena oferta solar con otra jornada sin nubosidad. Se espera un amanecer con cielo despejado, mínima de 15ºC y viento leve desde el noreste. El aire templado soplará suavemente, lo que no permitirá que el termómetro escale alto pese al buen aporte del sol; la tarde propondrá 22ºC con poco viento y cielo mayormente limpio. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre sin frío con 18ºC y viento suave.

A partir del miércoles, se esperan días soleados, pero más frescos Shutterstock

Borrador del fin de semana

El sábado tendrá nubosidad variable para mostrar una mañana fresca y una tarde templada con 22ºC, sin previsión de lluvias. El domingo comenzaría inestable, con probabilidad de algunas lluvias por la mañana e irá mejorando después del mediodía, pero con una potente entrada de aire frío vespertina que dejaría una brutal caída de la temperatura durante la noche

Eso es todo, amigos. Aquellos que necesiten de una saga de días estables a pleno sol para alguna actividad especial al aire libre podrán disponer del miércoles hasta el sábado inclusive. A partir de mitad de semana empezarán a intercalarse amaneceres más fríos para acabar con la gentileza de los últimos días de mínimas con 18ºC y es probable que salgan a la cancha algunas bufandas y gorros de lana en el sector suburbano. Recuerden que hoy y mañana puede llover de manera aislada: no se espera nada fuerte, pero alguna lluvia no desentonaría en cualquier momento del día, especialmente la tarde y noche.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli