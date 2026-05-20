Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 21 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:40.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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