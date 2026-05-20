De California a Texas: 100 millones de personas en alerta por fuertes tormentas e incendios forestales, hoy

Mientras fuertes tormentas amenazan a estados como Texas con riesgo de granizo, ráfagas severas e inundaciones repentinas; múltiples incendios forestales avanzan en California y otras regiones de Estados Unidos castigadas por la sequía y el viento.

Tormentas severas en Texas: el SPC advierte por granizo grande y ráfagas dañinas

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío avanzará desde el noreste hacia la Costa Este durante las próximas horas, mientras que su extremo sur permanecerá prácticamente estacionario sobre Texas.

Satélites y radares meteorológicos detectaron condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas y superceldas capaces de generar granizo de más de dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro en Fort Stockton y Midland SPC

Esa situación favorecerá el ingreso constante de humedad desde el Golfo y generará condiciones propicias para tormentas persistentes, que dejarán a más de 100 millones de personas en estado de alerta.

El organismo anticipó que el oeste texano registrará tormentas eléctricas fuertes a severas entre este miércoles y la noche. A medida que el sistema avance, el área de inestabilidad se desplazará hacia el centro del Estado de la Estrella Solitaria, la región de Arklatex y el valle medio del río Mississippi durante el jueves.

Para la mañana del viernes, las lluvias y tormentas podrían extenderse hacia sectores del centro-este de Estados Unidos y el valle inferior del Mississippi.

Según el reporte del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un “riesgo leve” de tormentas severas en partes del oeste de Texas. Los meteorólogos señalaron que el ambiente atmosférico favorecerá el desarrollo de superceldas capaces de producir granizo de gran tamaño y ráfagas destructivas.

Las copiosas precipitaciones previstas amenazan con desbordar cauces y saturar suelos desde el oeste texano hasta la región de Arklatex y el valle medio del río Mississippi NWS

La advertencia incluye ciudades y sectores cercanos a:

Fort Stockton

Midland

Oeste y centro-oeste de Texas

Este de Nuevo México

El SPC explicó que la combinación entre aire cálido y húmedo, junto con fuertes corrientes en altura, permitirá el desarrollo de tormentas intensas durante la tarde y la noche.

Los especialistas también remarcaron que algunas tormentas podrían producir granizo superior a las dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro. Además, existirán condiciones favorables para ráfagas severas de viento aisladas.

Incendios en California: evacuaciones por el Sandy Fire, Bain Fire y Verona Fire

Según informó FOX Weather, nuevos focos se multiplicaron en el sur de California, lo que obligó a evacuar miles de viviendas y movilizó a centenares de bomberos en plena intensificación de la temporada de incendios.

Uno de los episodios más importantes es el Sandy Fire, que afecta a la zona de Simi Valley, en las afueras de Los Ángeles. El incendio ya consumió más de 1600 acres (647 hectáreas) y provocó la evacuación inicial de más de 10.000 hogares.

Las autoridades locales indicaron que el fuego avanzó rápidamente impulsado por fuertes vientos provenientes del océano Pacífico y por la baja humedad ambiental.

Un bombero observa las llamas de un incendio, el 22 de enero de 2025, en Castaic, California. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) Jae C. Hong - AP

Al mismo tiempo, otros incendios se desarrollan en el condado de Riverside, una de las áreas más pobladas de California. El Bain Fire, iniciado cerca de Jurupa Valley, ya arrasó más de 1300 acres (526 hectáreas) y generó nuevas órdenes de evacuación.

En la misma región, el Verona Fire quemó al menos 439 acres (178 hectáreas) en la zona de Juniper Springs y permanecía fuera de control. Las autoridades mantuvieron advertencias y evacuaciones preventivas para comunidades cercanas ante el rápido avance de las llamas.

Calor récord en la Costa Este: qué zonas sentirán el cambio de masa de aire

La Costa Este permanecerá bajo una masa de aire muy cálido para esta época del año. El NWS pronosticó otro día de calor récord desde la región del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra antes de la llegada de un frente frío.

Las temperaturas elevadas continuarán especialmente en ciudades del corredor noreste y en sectores del sudeste. Sin embargo, el cambio de masa de aire comenzará a sentirse progresivamente hacia el jueves.

Los meteorólogos del NWS indicaron que el norte del Atlántico Medio pasará de las condiciones cálidas y secas recientes a un escenario más fresco, húmedo e inestable. En contraste, estados del sudeste, incluida Florida, seguirán bajo un ambiente caluroso y húmedo debido a que el frente perderá velocidad y quedará detenido sobre Carolina del Norte.