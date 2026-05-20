Frío extremo en Buenos Aires: entra una masa de aire polar en las próximas horas

Luego de una semana marcada por jornadas estables, cielo mayormente cubierto y temperaturas invernales, una nueva ola de aire frío avanzará sobre gran parte del país y volverá a impactar de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según anticiparon los especialistas meteorológicos, el ingreso más fuerte del aire polar comenzará a sentirse entre la madrugada y la mañana de este jueves, cuando el viento rote definitivamente hacia el sector sur y provoque una baja más marcada de las temperaturas.

El fenómeno se extenderá durante buena parte del jueves y mantendrá el frío intenso al menos hasta el fin de semana largo. De acuerdo con los pronósticos, el momento de mayor descenso térmico comenzará durante las primeras horas del jueves, entre las 5 y las 10 de la mañana. En ese período se espera el ingreso definitivo del viento patagónico que hará caer la sensación térmica en el AMBA.

Ola polar en la ciudad de Buenos Aires. Parque Centenario Valeria Rotman

Aunque las mínimas estarán en valores similares a los registrados a comienzos de semana, las máximas serán todavía más bajas debido a la persistencia del aire frío. Durante el jueves, la temperatura máxima rondará apenas los 13 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente se mantendrá húmedo, aunque por el momento no se prevén lluvias sobre la región.

¿Cuánto tiempo durará el frío polar?

El frío persistirá durante todo el fin de semana largo. Para el sábado, se esperan mínimas cercanas a los 9 °C y máximas de 15 °C en el AMBA, con cielo nublado y vientos del sur moderados. El domingo continuará el ambiente frío, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y los 16 °C.

Los especialistas remarcan que, si bien las marcas térmicas no serán extremas para la época del año, la combinación entre humedad, viento y nubosidad provocará una sensación térmica más baja durante varias horas del día.

Mientras el centro del país enfrenta temperaturas bajas pero estables, el sur argentino atraviesa un escenario mucho más severo. Una de las provincias más afectadas será Tierra del Fuego, donde se esperan temperaturas extremadamente bajas y precipitaciones que podrían acumular hasta 15 milímetros. Además, gran parte de la costa patagónica registrará heladas intensas durante las mañanas y fuertes ráfagas de viento frío provenientes del sur.

Ola polar en la ciudad de Buenos Aires Valeria Rotman

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de prevención para reducir riesgos ante el ingreso del frente frío y las condiciones meteorológicas adversas:

Evitar salir si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que son los grupos más sensibles frente a las bajas temperaturas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA