El pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de mayo en todo el país: ¿sigue el frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este miércoles 20 de mayo en todo el país y detalló cómo estarán las condiciones meteorológicas durante la jornada. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó, además, que no rigen alertas por fenómenos adversos en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte oficial, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas frescas. El miércoles comenzará con cielo despejado por la mañana, pasará a estar parcialmente nublado hacia el mediodía y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Además, durante el mediodía y la tarde se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Según anticipó el sitio especializado Meteored, esta semana continuará el predominio del aire frío sobre gran parte del país por el avance de un nuevo frente frío que reforzará la masa de aire polar ya instalada. Se espera que ese fenómeno alcance a la Patagonia durante el martes y el miércoles. Luego, se prevé que avance hacia la región central y el norte argentino.

Este miércoles 20 de mayo no rigen alertas SMN

El avance del sistema también alcanzará a la provincia de Buenos Aires. Desde este miércoles aumentará la nubosidad y se mantendrá la inestabilidad en sectores de la Costa Atlántica, principalmente en el sur, con la posibilidad de chaparrones aislados entre la madrugada y la mañana.

Según anticipó Meteored, el nuevo refuerzo de aire frío se comenzó a sentir primero en la Patagonia, con circulación de viento sur sobre el Mar Argentino y el Atlántico. En Tierra del Fuego, se esperan temperaturas muy bajas y precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 10 y 15 milímetros en el sur provincial.

En tanto, en provincias del noroeste como Tucumán, Salta y Jujuy, puede darse la única excepción ya que se espera que se registre nubosidad baja junto a probabilidad de lloviznas.

De acuerdo con el sitio especializado, recién a partir del domingo podría empezar a darse un cambio en la circulación atmosférica. El desplazamiento del centro de alta presión hacia el Atlántico permitirá el retorno de vientos del nor-noreste, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C. El cielo estará despejado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y mayormente nublado por la tarde y la noche. También se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada. Para el jueves se anticipa un leve descenso de temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 15°C. Durante la mañana habrá neblina, mientras que al mediodía el cielo estará parcialmente nublado y el resto del día mayormente nublado. Para el jueves también se espera un descenso térmico y no se prevén precipitaciones.

En Córdoba se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 17°C; en Tucumán, 5°C y 18°C; en Santa Fe, 3°C y 18°C; en Entre Ríos, 3°C y 18°C; en Jujuy, 3°C y 18°C; en Salta, 3°C y 17°C; y en Misiones, 5°C y 19°C.

En tanto, en La Rioja se espera una mínima de 5°C y una máxima de 17°C; en Santiago del Estero, 3°C y 19°C; en San Luis, 4°C y 16°C; en San Juan, 4°C y 16°C; en Mendoza, 3°C y 15°C; en Río Negro, 6°C y 14°C; en Chubut, 5°C y 12°C; y en Santa Cruz, 7°C y 11°C.