Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 23 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:40.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Encuentran un histórico auto abandonado hace 45 años con una historia de película
- 2
La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio
- 3
Trump aseguró que no asistirá al casamiento de su hijo en una isla paradisíaca y explicó el motivo
- 4
Ariel Rot: el exilio en España, los problemas “de dinero y de faldas” con Andrés Calamaro y su relación con su famosa hermana