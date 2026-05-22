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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 23 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 23 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 23 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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