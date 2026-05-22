Hay alerta amarilla por frío extremo para este viernes 22 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 22 de mayo una alerta amarilla por frío extremo en varias provincias. Los fenómenos meteorológicos podrán tener “efectos sobre la salud de la población”. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no rigen advertencias climáticas.

El alerta amarilla por fríos extremos rige para Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes. En diversos puntos de esas provincias la temperatura mínima podría alcanzar los 0°C, mientras que la máxima no superaría los 15 grados. Con el descenso térmico también podrían darse ráfagas de viento de forma aislada de hasta 40 kilómetros por hora.

Varias zonas se verán afectadas por las bajas temperaturas

Según el ente, estas condiciones pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas o personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Para afrontar el brusco descenso térmico, el SMN compartió una serie de recomendaciones entre las que figuran:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

No fumar en ambientes cerrados.

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera que las condiciones se mantengan similares a las de esta semana: mucho frío y salidas esporádicas del sol.

Además, el SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 10°C, con una mínima de 7°C y una máxima que llegará a los 13°C. Las ráfagas de viento prevalecerán durante la primera mañana y su velocidad aumenta por la tarde. Para el sábado se espera un arranque de jornada con apenas unos grados más.

Los porteños sentirán el frío

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera un pronóstico similar, con máximas de 14°C y una mínima de 5°C. Según el SMN, el cielo permanecerá nublado durante todo el día y las mismas condiciones se mantendrán el sábado. Para el finde no se prevén chaparrones.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 19°C y 5°C en Catamarca; 18°C y 5°C en Chaco; 15°C y 7°C en Chubut; 19°C y 0°C en Córdoba; 18°C y 6°C en Corrientes; 18°C y 2°C en Entre Ríos; 19°C y 8°C en Formosa; 18°C y 3°C en Jujuy; 19°C y -2°C en La Pampa; 18°C y 2°C en La Rioja; y 16°C y 3°C en Mendoza.

Por otro lado, el pronóstico indica que en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 18°C y 6°C; 18°C y 0°C en Neuquén; 15°C y 5°C en Río Negro; 18°C y 0°C en Salta; 17°C y 2°C en San Juan; 17°C y 3°C en San Luis; 11°C y 5°C en Santa Cruz; 18°C y 2°C en Santa Fe; 18°C y 3°C en Santiago del Estero; 6°C y 4°C en Tierra del Fuego; y 13°C y 5°C en Tucumán.