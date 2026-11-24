El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará cubierto con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.