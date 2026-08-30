Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 31 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 31 de agosto el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:44 y se pone a las 19:11.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
A 10 años de su santificación, el Camino de Brochero logra un reconocimiento clave para la fe y el turismo
- 3
El Gobierno apura la jura de dos camaristas para ampliar su control sobre los tribunales que investigan casos de corrupción
- 4
En el debut de Ponzio como DT, River sufrió al final pero derrotó 3 a 2 a Banfield