El Gobierno apura la jura de dos camaristas para ampliar su control sobre los tribunales que investigan casos de corrupción

El Gobierno amplía su control sobre los tribunales federales que investigan casos de corrupción con la designación, prevista para esta semana, de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, quienes jurarán en una ceremonia que ya genera expectativa en Comodoro Py 2002.

El viernes a la noche los pliegos seguían en el Senado, pero llegarán en los primeros días de la semana a la Casa Rosada; allí los firmarán “rápidamente”, según dijeron en el Gobierno, y esta misma semana se hará la jura. El mecanismo denota que hay apuro.

La llegada de Yadarola y la reconfirmación de Bertuzzi, que era camarista trasladado, genera espectativas entre funcionarios del Gobierno de que se desactiven los casos que complican a la administración de Javier Milei, como la causa por la criptomeda $LIBRA, el caso por las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

A su vez, con la llegada de estos dos camaristas y la salida del juez Martín Irurzun, se terminó de reconfigurar la Cámara Federal, que es el tribunal clave que puede obturar el paso de los casos de corrupción de modo que nunca sean juzgados.

El camarista Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py Fabián Marelli

“Cerró la Cámara Federal”, ironizó un camarista, en diálogo con LA NACION, para definir el escenario que se viene en los tribunales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trabajó seis meses desde que juró para completar esta tarea de refundar Comodoro Py 2002 y reconfigurar, según los deseos del Gobierno, la Cámara Federal. Desde marzo envió al Senado 218 pliegos de jueces y fiscales. El viernes a la noche ingresaron 14 pliegos más, que incluyen 10 jueces, cuatro fiscales y 15 conjueces.

Se trata de todo un nuevo Poder Judicial, con jueces del tribunal oral federal, civiles, comerciales y contenciosos. Solo faltan cubrir unas 80 vacantes, pero el camino está trazado.

Los camaristas Farah, Boico e Irurzun Archivo

Cumplida esta misión, a Mahiques le queda un solo paso para llegar a su próxima meta: ser el próximo Procurador General de la Nación, un objetivo que se trazó para 2026, a sabiendas de que en 2027, con la campaña electoral, es difícil que prospere una negociación política para lograrlo.

Esta tarea puede o no ser parte de una operación mayor que involucre completar la integración de la Corte Suprema de Justicia, donde florecen candidatos entre camaristas mujeres del interior del país, otros de Comodoro Py 2002, como Mariano Borinsky y el propio Ariel Lijo, que tiene senadores que aún lo ven como ministro del máximo tribunal.

La llegada de Yadarola se dio porque se reactivó con Mahiques el concurso para reemplazar a los jueces trasladados Leopoldo Bruglia y Bertuzzi, que ya estaban en la Cámara Federal pero habían llegado a ella trasladados por un decreto de Mauricio Macri.

La Corte Suprema ordenó realizar los concursos para reemplazar a todos los jueces trasladados, pero la política avanzó sólo sobre Bruglia y Bertuzzi. Carlos Mahiques, padre del ministro, por ejemplo, también fue trasladado por decreto de Macri, desde otro fuero, pero nunca fue cuestionado y este año, cuando cumplió la edad máxima, consiguió una extensión de su magistratura en la Casación Penal hasta los 80 años.

Leopoldo Bruglia Télam

Bertuzzi decidió concursar para su propio cargo y su nombre fue elevado en una terna para que le revaliden el acuerdo en el Senado, lo que logró la semana pasada. A su vez Bruglia no concursó y deberá regresar a su cargo anterior en el Tribunal Oral Federal 4, junto a su viejo compañero de ruta Néstor Costabel y la jueza recién designada Valeria Rico, que fue secretaria de ese tribunal.

Bruglia ya armó las cajas de la mudanza y las está subiendo cuatro pisos, del segundo al sexto, donde ocupará su “nuevo-viejo” despacho. Se tomará unos días de licencia. Lo toma de la mejor manera posible, como si hubiera concluido una pasantía de diez años en la Cámara Federal.

La presidencia de la Cámara Federal está ahora en manos de Bruglia, por lo que debería asumir el vicepresidente Eduardo Farah, que prefiere un bajo perfil. Puede completar el mandato hasta fin de año o llamar a elecciones anticipadas. El vicepresidente segundo es Roberto Boico.

La Cámara Federal, que tiene dos salas con tres camaristas en cada una, está aún incompleta porque el histórico camarista Martín Irurzun cumplió 75 años y no logró que el Gobierno enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo. Irurzun judicializó su caso, pero con pocas chances de prosperar.

Martín Irurzun CIJ

Por eso es que los cinco lugares de la Cámara Federal ahora están ocupados por Bertuzzi, Yadarola y Mariano Llorens en la Sala I y Eduardo Farah y Roberto Boico en la Sala II. Como se ocupa el lugar de Irurzun es la clave. Podría designarse un subrogante permanente, como Mariano Llorens. O Boico y Farah podrían proponer que se designe un subrogante en cada causa si es que ellos no se ponen de acuerdo.

Yadarola tiene cercanía con Mahiques, es su amigo, con quien compartió el cuestionado viaje a Lago Escondido junto a directivos de Clarín, funcionarios y un exagente de inteligencia. Bertuzzi renovó su acuerdo merced al Gobierno y Llorens tiene buen diálogo con el oficialismo y la oposición.

Boico quedó como el único juez en llegar a la Cámara Federal con apoyo del kirchnerismo. Farah busca el bajo perfil y otear el horizonte en cada caso. Ya no se mueve como en el pasado, cuando conformaba mayorías con Eduardo Freiler, removido del tribunal.

La aspiración del Gobierno es que los jueces más cercanos puedan controlar ambas salas, para no tener sobresaltos con casos que afectan a sus funcionarios. La jura de los nuevos camaristas no está exenta de suspicacias. Sin Bruglia, podría tomarle juramento Farah. O Boico, que le sigue en la lista de autoridades. Llorens, que aspira a ser el líder del tribunal, no oculta ese deseo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Soledad Aznarez

En el escenario estarán los jueces que juren, los camaristas y el ministro Mahiques, según conversaron. La escena dejará en evidencia la nueva imagen del Poder Judicial en Comodoro Py.

Mahiques se propone además cambios en la Justicia Federal de primera instancia. Piensa en achicar la Cámara Federal de Casación Penal, donde se desempeña su padre, pero nada en lo inmediato. Con la Cámara Federal ya dio un paso inmenso para cambiar los pesos y contrapesos en este sensible órgano judicial.