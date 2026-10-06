Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 7 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 7 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. “Yersinia pestis integra la categoría A de agentes de bioterrorismo”, afirma un infectólogo
    1

    “Yersinia pestis integra la categoría A de agentes de bioterrorismo”: la explicación de un infectólogo tras la muerte de una investigadora en Rusia

  2. Mitos y verdades de la elección brasileña
    2

    Mitos y verdades de la elección brasileña

  3. Isabel Allende, escritora: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”
    3

    Cita del día, Isabel Allende, escritora: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”

  4. Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA horas antes de su despedida de la selección
    4

    Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA horas antes de su despedida de la selección