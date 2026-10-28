Llega una tormenta de tres días a Buenos Aires con posibilidad de granizo

La inestabilidad en Buenos Aires continuará y se intensificará en los próximos días, en los que se esperan fuertes lluvias en toda la Capital y el conurbano bonaerense. Las primeras gotas se comenzarán a sentir en la noche del miércoles 28 y se extenderán durante toda la jornada del jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Pero además, se encienden las alarmas porque las tormentas con fuertes ráfagas de viento y descenso de temperaturas traerán aparejado en algunas regiones caída de granizo.

También se espera un denominado “apagón total” que hará estos tres días grises y casi sin presencia de sol en las zonas afectadas por el mal clima. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el período de mayor probabilidad de tormentas fuertes se concentrará entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando las posibilidades de lluvia podrían alcanzar el 70%.

Las alertas meteorológicas por tormentas fuertes alcanzan a sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente localidades del interior y la Costa Atlántica. Entre las zonas mencionadas en los reportes meteorológicos se encuentran Azul, Tandil, Dolores, Chascomús, Pinamar y Villa Gesell, según la actualización de las alertas.

Las lluvias tornarán los días grises en Buenos Aires (Foto: Pexels)

En las áreas afectadas podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. Es por eso que se recomienda a los ciudadanos estar informados del clima a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante la posibilidad de fenómenos intensos, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, mantener limpios los desagües, no sacar la basura y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

¿Cuándo se terminan las lluvias en Buenos Aires?

Después de tres jornadas marcadas por la inestabilidad, el sábado 31 de octubre se espera una mejora significativa del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico, las probabilidades de precipitaciones disminuirán y el cielo se presentará parcialmente nublado, con intervalos de sol durante buena parte del día.

Además, se prevé un leve ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar una máxima cercana a los 24 °C, después de una mínima de alrededor de 14 °C.