Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Gadi Eisenkot, el hombre lanzado en carrera a destronar a Netanyahu que promete enderezar el rumbo de Israel
- 3
Manchester City le ganó a Ipswich Town, lleva siete triunfos y es amplio líder de la Premier League, pero se preocupa por Haaland
- 4
“Arrancamos ligados al campo”: producían ajo y cebolla y ahora tienen un imperio de más de 200.000 hectáreas, real estate y hoteles de lujo