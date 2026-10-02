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Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 25; la probabilidad de lluvias rondará por ciento

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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará por la mañana y la temperatura rondará entre grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de por ciento, y los vientos del correrán a una velocidad de entre kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería .

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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