El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 20:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día